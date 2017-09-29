В Краснодаре пьяный мужчина обокрал дом, угнал машину и устроил массовое ДТП

Инцидент произошел в сентябре на улице Володарского.

В полицию позвонил местный житель и рассказал, что во дворе многоэтажки на улице Володарского неизвестный мужчина повредил несколько машин. На месте полицейские застали Mitsubishi Lancer, за рулем которого находился нетрезвый водитель.

Выяснилось, что 38-летний краснодарец не справился с управлением и протаранил четыре припаркованные машины. Так же оказалось, что Lancer ему не принадлежит. Правоохранители связались с законным владельцем автомобиля, который рассказал, что находится в Геленджике, а иномарку оставил возле своего дома на улице Длинной, ключи он никому не давал.

Тогда виновника массового ДТП доставили в полицию. Он рассказал, что в нетрезвом состоянии отжал окно в доме, похитил 27 тыс. рулей и ключи от машины, на которой решил съездить за алкоголем, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о краже и угоне. Подозреваемого задержали, ему грозит до шести лет лишения свободы.

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