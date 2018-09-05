В Краснодаре пьяный мужчина уснул в салоне чужой иномарки

Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в угоне автомобиля.

В полицию обратился 24-летний работник станции технического обслуживания. Он сообщил об угоне автомобиля с парковки продовольственного магазина, расположенного на улице Димитрова.

Местный житель рассказал, что его коллега выпивал на станции со знакомым. Последний попросил парня отвезти его в магазин для покупки алкоголя. Когда водитель пошел в магазин, пьяный мужчина воспользовался оставленными в замке зажигания ключами и скрылся на машине, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в УМВД России по Краснодару.

Машину нашли в течение десяти минут на улице Воронежской. Злоумышленник спал в салоне. Им оказался 23-летний житель Адыгеи. Он объяснил, что хотел прокатиться по городу.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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