В Краснодаре пьяный мужчина выбросил лабрадора с четвертого этажа

Это произошло 11 ноября в одной из многоэтажек в поселке Знаменском.

О произошедшем сообщили очевидцы в социальных сетях, они выложили видеозапись с места случившегося. На кадрах видно, как мужчина спускается по балконам на землю. После этого он подходит к собаке, которая сидит на асфальте. По словам очевидцев, мужчина сбросил эту собаку с балкона на четвертом этаже, а потом спустился вниз по перилам.

«В полицию Краснодара поступило сообщение о том, что неизвестный сбросили собаку с четвертого этажа многоквартирного дома. На место выехал участковый полиции. Он установил, что нарушителем является 28-летний местный житель. Мужчина ранее судим не был. При этом он находился в состоянии опьянения и отрицал, что выбросил собаку. По его словам, пес сам выпрыгнул на улицу. При этом три свидетеля подтвердили, что видели, как все произошло. Собака жива, это лабрадор возрастом 9 месяцев. Его передали ветеринарам в клинику на обследование, которые дадут заключение по поводу состояния пострадавшего животного», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По данному факту проводится проверка, в ходе которой будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животным.

Также полиция проверяет видеозапись, на которой якобы этот же мужчина с ножом разгуливает по детской спортивной площадке.

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Публикация от ЧП Краснодар™ (@chp_krd) 11 Ноя 2018 в 2:31 PST

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