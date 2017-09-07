В Краснодаре пьяный мужчина зарезал мать за просьбу вызвать скорую

Убийство произошло 5 сентября на улице Леваневского.

Следователи установили, что 71-летняя женщина и ее 37-летний сын проживали вместе. Мужчина часто выпивал и нигде не работал.

«По версии следствия, вечером 4 сентября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина собирался разрезать дыню и попросил мать подержать ее. Нож выскользнул из его рук и попал женщине в ногу. Мать попросила сына вызвать скорую, однако тот отказался. Женщина мучилась от боли до утра 5 сентября и стонала, и сын, устав от просьб матери, ударил ее ножом в грудь», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» и. о. руководителя СО по Центральному округу Краснодара Иван Сенгеров.

От ножевых ранений пенсионерка скончалась. Сын попросил соседей вызвать полицию. Участковый, прибыв на место происшествия, пришел к выводу, что женщина умерла естественной смертью. В результате 37-летний мужчина решил, что ему все сошло с рук. Однако при вскрытии в морге было установлено, что пожилая женщина скончалась от ножевого ранения.

Подозреваемого в убийстве задержали у него дома. Возбуждено уголовное дело. Мужчина свою вину признал.

В ходе следствия будет также дана правовая оценка действиям участкового. Расследование продолжается.

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