В Краснодаре пьяный пенсионер выстрелил из пистолета в живот соседу

Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Установлено, что 68-летний пенсионер снимал жилье на улице Мира. По версии следствия, 10 ноября он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к автомобилю, за рулем которого находился его 51-летний сосед, и постучал в окно. Когда мужчина открыл окно, злоумышленник беспричинно выстрелил один раз из пистолета «Байкал» в область живота водителя. Очевидцы заявили о произошедшем в правоохранительные органы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время обвиняемый задержан и находится под стражей. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Устанавливаются обстоятельства и мотив преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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