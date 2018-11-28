В Краснодаре пьяный водитель избил женщину на дороге и повредил ее машину

28 ноября в 17:43

Это произошло 27 ноября на улице Тургенева.

«В 17:30 в полицию Краснодара поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Яна Полуяна и Тургенева хулиганит мужчина. На место прибыли два наряда ППС и ДПС. Установили, что молодой человек 1990 года рождения, управляя автомобилем Opel, задел при движении зеркало стоящего рядом Kia, в котором находилась женщина 1968 года рождения. После этого он вышел из машины, стал предъявлять претензии, вел себя неадекватно. По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, пытался оторвать зеркала, прыгал на капоте, бил по стеклам. Хулигана задержали прохожие и удерживали до прибытия полиции», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В отношении гражданина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, составили два административных протокола за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также за отсутствие полиса ОСАГО.

Пострадавшая женщина заявила о том, что мужчина ударил ее несколько раз по голове. По этому факту проводится проверка. Нарушителя доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Во время проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел об умышленном повреждении чужого имущества, а также о нанесении вреда здоровью, степень которого установят во время медицинской экспертизы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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