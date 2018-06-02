В Краснодаре пьяный водитель на угнанной машине устроил ДТП с пожаром

Это произошло 2 мая около 9:30 на трассе Краснодар — Темрюк — Кропоткин.

Видеозапись с места ДТП опубликовали в социальных сетях.

«По предварительным данным, утром в полицию Краснодара поступила информация об угоне иномарки Opel в Славянском районе. Уже через 1,5 часа автомобиль был замечен на временном посту полиции при въезде в краевой центр со стороны станицы Елизаветинской. Требование сотрудников полиции остановиться водитель проигнорировал и стал скрываться. В ходе преследования правонарушитель не справился с управлением и допустил столкновение с двумя автомобилями — Toyota и Kia», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Он добавил, что от удара угнанный автомобиль загорелся, при этом никто не пострадал. Злоумышленником оказался 36-летний житель Иркутской области. В момент задержания он находился в состоянии опьянения. Его передадут в Славянский отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Публикация от ЧП Краснодар™ (@chp_krd) 2 Июн 2018 в 12:03 PDT

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