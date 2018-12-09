В Краснодаре пьяный водитель «Жигулей» протаранил несколько машин

Инцидент произошел в ночь на 9 декабря на улице имени Героя Яцкова.
Видеозапись, на которой запечатлены около десяти поврежденных автомобилей, выложили в социальные сети.
По словам очевидцев, водитель отечественной легковушки в состоянии алкогольного опьянения устроил гонку. В результате он врезался в припаркованные во дворе автомобили и попытался скрыться в новостройках. Владельцы поврежденных машин вызвали полицию.
Подсчитывается нанесенный автомобилям ущерб.
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