В Краснодаре пьяный водитель «Жигулей» протаранил несколько машин

Инцидент произошел в ночь на 9 декабря на улице имени Героя Яцкова.

Видеозапись, на которой запечатлены около десяти поврежденных автомобилей, выложили в социальные сети.

По словам очевидцев, водитель отечественной легковушки в состоянии алкогольного опьянения устроил гонку. В результате он врезался в припаркованные во дворе автомобили и попытался скрыться в новостройках. Владельцы поврежденных машин вызвали полицию.

Подсчитывается нанесенный автомобилям ущерб.

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