В Краснодаре пьяный дебошир угрожал квартирантке ножом

В Краснодаре в декабре полиция задержала мужчину, которого заподозрили в мелком хулиганстве.

В полицию поселка Калинино позвонила 45-летняя жительница улицы Дунаевского. Женщина рассказала, что снимает одну из комнат в квартире, хозяин которой угрожает ей физической расправой. Выяснилось, что мужчина вернулся домой пьяный и без причины стал оскорблять квартирантку, после чего взял со стола кухонный нож и начал угрожать им, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодару.

При задержании 33-летний дебошир нецензурно выражался, поэтому на него составили административный протокол за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением требованию полиции. За это ему грозит 15 суток административного ареста. По факту угроз женщине проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Злоумышленнику может грозить уголовная ответственность и до двух лет лишения свободы.

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