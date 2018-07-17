В Краснодаре пятерых мужчин будут судить за легализацию в РФ 21 мигранта

17 июля в 17:23

В июле в суд направили уголовное дело об организации незаконного пребывания иностранцев на территории РФ. Расследование провело УФСБ России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, пятеро человек: двое граждан России, одно лицо без гражданства и двое граждан Армении и Таджикистана с 16 сентября 2016 года по 21 февраля 2017 года организовали незаконное пребывание на территории РФ 21 гражданина Армении. За свои услуги они получали от 2 тыс. до 3 тыс. рублей от каждого из иностранцев, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ об организации незаконного пребывания в РФ иностранцев в составе группы лиц по предварительному сговору. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в Ленинский районный суд Краснодара.

Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник