В Краснодаре рабочие демонтировали поврежденные плиты дома после взрыва

К вечеру 12 марта специалисты демонтировали несколько поврежденных плит перекрытия дома на улице Славянской, 75, который пострадал при взрыве бытового газа 10 марта.

Рабочие также практически завершили разбирать кровлю в четвертом подъезде.

«Демонтированы три плиты перекрытия, разобрана кирпичная кладка на кровле, практически завершен демонтаж самой кровли и поврежденных конструкций пятого этажа. Все эти работы выполнены в максимально оперативном режиме, в строгом соответствии с рекомендациями экспертов», — сказал заместитель главы Краснодара Владислав Ставицкий, который по поручению главы краевого центра Евгения Первышова курирует проведение работ.

Владислав Ставицкий также добавил, что 13 марта, после завершения демонтажа будет производиться уборка территории. Затем специалисты продолжат обследование дома и составят рекомендации по его дальнейшему ремонту, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 10 марта в пятиэтажке произошел взрыв в квартире. Из дома эвакуировали 30 человек.

По факту взрыва в пятиэтажке в Краснодаре возбудили уголовное дело. Пострадали семь человек. По факту ЧП прокуратура организовала проверку. Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что речи о сносе пострадавшей от взрыва пятиэтажки пока нет.

Губернатор Вениамин Кондратьев поручил оказать помощь пострадавшим в результате взрыва краснодарцам. Жильцы трех подъездов в поврежденном от взрыва доме в Краснодаре вернулись в квартиры.

В Краснодаре жильцам поврежденных от взрыва газа квартир выплатили помощь. Рабочие 12 марта приступили к разбору кровли дома.

Фоторепортаж с места происшествия смотрите здесь.

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