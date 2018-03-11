В Краснодаре рабочие усилят опорами несущую стену дома, поврежденного при взрыве газа

Об этом в ходе оперативного совещания с мэром Евгением Первышовым 11 марта рассказал его заместитель Владислав Ставицкий.

По словам Ставицкого, из-за сильных повреждений часть несущей стены может обрушится. Чтобы этого избежать и продолжить работы по аварийному демонтажу поврежденных конструкций, специалисты изготовят металлические опоры.

«Материалы уже закуплены, опоры изготавливаются. Задача на сегодня усилить эту несущую конструкцию и уже в дальнейшем продолжить демонтаж дымоходной и кровельной части», — отметил заместитель главы города.

В 14:00 в школе № 16 началась встреча Первышова с жильцами четвертого подъезда, который был поврежден при взрыве газа.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в пятиэтажке произошел взрыв в квартире. Из дома эвакуировали 30 человек.

По факту взрыва в пятиэтажке в Краснодаре возбудили уголовное дело. По предварительной информации, пострадали семь человек. По факту ЧП прокуратура организовала проверку. Жителей, пострадавших при взрыве квартир, поселят в гостинице. Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что речи о сносе пострадавшей от взрыва пятиэтажки пока нет.

Губернатор Вениамин Кондратьев поручил оказать помощь пострадавшим в результате взрыва краснодарцам. Жильцы трех подъездов в поврежденном от взрыва доме в Краснодаре вернулись в квартиры.

Фоторепортаж с места происшествия смотрите здесь.

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Взрыв в пятиэтажке в Краснодаре

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