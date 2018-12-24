Прокуратура Западного округа краевой столицы провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО фирма «Таурас-96», которое работает в области строительства.

Во время проверки установили, что руководство фирмы не выплатило зарплату 26 работникам, задолженность составила более 8,5 млн рублей.

Прокуратура внесла руководителю предприятия представление об устранении нарушений законодательства о банкротстве и трудового законодательства. Возбудили дела по ч. 4,7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы), ч. 5 ст. 14.13 КоАП РФ (неподача заявления в Арбитражный суд края о признании общества банкротом). Суд иски удовлетворил, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В результате принятых прокуратурой мер задолженность по зарплате перед работниками предприятия полностью погашена.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре будут судить директора фирмы «Таурас-96» за мошенничество на 1 млрд рублей. Женщина в течение двух месяцев не выплачивала зарплату 17 сотрудникам, а троим частично не платили более трех месяцев. Дома достраивает другая организация.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник