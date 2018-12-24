В Краснодаре работникам «Таурас-96» выплатили 8,5 млн рублей долгов по зарплате» /> .overlay_banner {display:none; position:fixed; z-index:1002; opacity:0.5; filter:alpha(opacity=50); top:0; right:0; left:0; bottom:0; background:#000; } .popup_banner {display:none; position:fixed; /*border:3px solid #999; background:#fff;*/ height:100%; width: 100%; z-index:1003; /*border-radius:10px; padding:30px; padding-left: 0px;*/ top: 0%;} .close_banner {display:block; width:132px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; right:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .time_banner {display:none; width:202px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; left:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .open_popup_banner {text-decoration:underline; color:#00aeef; cursor:pointer; } .open_popup_banner:hover {text-decoration:none; } Новости Телеканал Видео Кубанотека Тесты Фото Прямой эфир Toggle navigation Новости Телеканал Видео Фото Тесты ТОП+ Ключевые темы: Новый год — 2019 Разгул стихии в Туапсе и Сочи Дело за малым Архив памяти (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: «R-A-327716-1», renderTo: «yandex_rtb_R-A-327716-1», async: true }); }); t = d.getElementsByTagName(«script»)[0]; s = d.createElement(«script»); s.type = «text/javascript»; s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»); В Краснодаре работникам «Таурас-96» выплатили 8,5 млн рублей долгов по зарплате

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Прокуратура Западного округа краевой столицы провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО фирма «Таурас-96», которое работает в области строительства.

Во время проверки установили, что руководство фирмы не выплатило зарплату 26 работникам, задолженность составила более 8,5 млн рублей. 

Прокуратура внесла руководителю предприятия представление об устранении нарушений законодательства о банкротстве и трудового законодательства. Возбудили дела по ч. 4,7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы), ч. 5 ст. 14.13 КоАП РФ (неподача заявления в Арбитражный суд края о признании общества банкротом). Суд иски удовлетворил, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В результате принятых прокуратурой мер задолженность по зарплате перед работниками предприятия полностью погашена. 

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре будут судить директора фирмы «Таурас-96» за мошенничество на 1 млрд рублей. Женщина в течение двух месяцев не выплачивала зарплату 17 сотрудникам, а троим частично не платили более трех месяцев. Дома достраивает другая организация. 

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