В Краснодаре работы фестиваля «Вечевой колокол» используют для проведения факультативов в школах

Встреча с жюри и почетными гостями фестиваля прошла в администрации краевого центра. Ее провел глава города Евгений Первышов.

В этом году XX юбилейный кубанский фестиваль православных фильмов «Вечевой колокол» посвящен 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков и 80-летию народного артиста России, художественного руководителя Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко, президента кинофестиваля.

«Фестиваль «Вечевой колокол» занимает особое место в культурной и духовной жизни нашего города. За годы его проведения краснодарцы смогли увидеть множество интересных фильмов на православную тематику. Это киноленты, которые рассказывают о вечных ценностях — любви к родной земле, готовности отдать жизнь за Отечество, подвиге во имя веры. Для нас, жителей казачьего края, это особенно важно», — сказал Евгений Первышов.

В ходе общения глава Краснодара предложил использовать на факультативных занятиях в школах города фильмы-участники фестиваля, а жюри выбрать ленты, которые могут быть интересны и понятны ученикам.

В приеме приняли участие заместитель главы Краснодара Лилиана Егорова, председатель жюри фестиваля, священник Свято-Троицкого храма Краснодара протоиерей Андрей Кравченко, директор кинофестиваля «Вечевой колокол» Владимир Ярешко, кинокритик, кинорежиссер, член жюри фестиваля Александр Богатырев, президент международного православного кинофестиваля «Встреча» монахиня София (Обнинск, Калужская область), а также режиссеры-документалисты, сценаристы и кинокритики из России, Беларуси, Сербии, Болгарии и Грузии.

«За 20 лет наш фестиваль из небольшого киноклуба превратился в масштабное культурное событие, которое объединяет талантливых документалистов, сценаристов и режиссеров нескольких стран. Смысл проведения фестиваля в том, чтобы пробуждать в людях нравственность, духовность, желание осмыслить жизнь. Кроме того, кинофестиваль «Вечевой колокол» ежегодно становится дискуссионной площадкой, где не только оцениваются лучшие фильмы, но и обсуждаются направления развития православного кинематографа», — сказал Андрей Кравченко.

Православный кинофестиваль «Вечевой колокол» проходит в формате так называемого «фестиваля фестивалей», в демонстрационный показ включены лучшие киноленты призеров других известных православных кинофорумов. В этом году отборочная комиссия приняла к просмотру несколько сотен работ, среди которых киноленты кубанских авторов. С 13 по 15 ноября в малом концертном зале Кубанского казачьего хора проходили бесплатные открытые показы.

В городе с 2016 года, в том числе благодаря фестивалю «Вечевой колокол», работают семь киноклубов духовной культуры, на заседаниях которых показывают фильмы, в разные годы входившие в программу фестиваля «Вечевой колокол».

Юбилейный XX кубанский фестиваль православных фильмов «Вечевой колокол» открылся 12 ноября в большом концертном зале Государственного академического Кубанского казачьего хора. Соучредителями фестиваля выступили министерство культуры Краснодарского края, администрация Краснодара, государственное бюджетное научно-творческое учреждение культуры Краснодарского края «Кубанский казачий хор», Екатеринодарская и Кубанская епархия.

В рамках фестиваля проходят творческие встречи и кинопоказы для студентов и педагогов ведущих вузов города, а также семинары, посвященные проблемам современного православного кинематографа.

Победители будут определены в 11 номинациях, среди которых — «Гран-при», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая операторская работа», «Лучший детский фильм». Они будут объявлены на церемонии закрытия фестиваля 16 ноября, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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