В Краснодаре раньше времени расцвел ликорис чешуйчатый

Причиной стала продолжительная жара.

Экзотическое растение с научным называнием ликорис чешуйчатый можно увидеть только в одном месте столицы края — в учебно-ботаническом саду КубГУ. Настоящая же родина необычного цветка — Юго-Восточная Азия. Растение уникально тем, что листья и цветы у него появляются в разное время года. Об этом капризе природы слагают легенды.

«Хотели разлучить прекрасную девушку с прекрасным юношей. И поэтому листья, как символ юноши, появляются весной, а цветок, как девушка, появляется только летом», — рассказала директор учебно-ботанического сада КубГУ Татьяна Яненко.

Жару почувствовали еще одни обитатели цветочного острова. Свои бутоны уже распустили лотосы и гибискусы. Экзотические растения довольно неприхотливы и при правильном уходе легко адаптируются к кубанскому климату.

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