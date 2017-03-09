В Краснодаре раскрыли банковское мошенничество на 1,2 млрд рублей

В Краснодаре в марте раскрыли преступную группу из пяти участников, которых заподозрили в незаконной банковской деятельности с обналичиванием денег.

По версии следствия, преступную группу создал один из пяти злоумышленников, который имел опыт руководящей работы в коммерческих организациях. Он вовлек в группу четырех своих знакомых. В сообществе была иерархическая структура, роли каждого были четко распределены. Участники применяли меры конспирации от возможного разоблачения.

Организатор разработал план, по которому его сообщники создали и приобрели 18 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались деньги для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. С февраля 2014 года по октябрь 2016 года объем незаконных банковских операций составил 1 млрд 200 млн рублей, что позволило злоумышленникам получить доход в размере более 45 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Пятерых мужчин в возрасте от 38 до 44 лет, в зависимости от роли каждого, подозревают в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, а также в организации преступного сообщества и участии в нем. Организатора и двоих участников арестовали, им уже предъявлены обвинения. Еще двое подозреваемых скрылись от следствия, их объявили в розыск. Назначены почерковедческие и бухгалтерские экспертизы. Устанавливаются причастные к преступлению лица. Расследование продолжается.

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