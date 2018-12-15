В Краснодаре распределили 23 участка для многодетных семей в поселке Пригородном

В ближайшее время с многодетными семьями заключат договора аренды на 20 лет.

Распределение участков прошло по новой схеме, действующей с 2017 года — в присутствии специальной муниципальной комиссии представители многодетных семей, которые стоят в начале очереди на предоставление земли, вытягивали из барабана конверты с адресами участков. Всего таким образом распределили 23 земельных участка.

Земельные участки многодетным семьям в Краснодаре начали предоставлять с сентября 2011 года. Площадь участков — от 600 до 1 тыс. кв. м. Всего поэтапно выделили 2 ты. 470 участков, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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