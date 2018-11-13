В Краснодаре распылившего в школе газовый баллончик подростка отправили в спеццентр

13 ноября в 16:54

Такое решение вынес суд.

Подростка поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних нарушителей на 30 суток.

В спеццентр помещают подростков для перевоспитания и профилактики правонарушений в будущем. С ними проводят уроки, психологи ведут профилактические беседы, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 2 октября в Краснодаре в школе № 35 распылили баллончик с перцовым газом. Тогда из здания школы пришлось эвакуировать 800 человек. Пострадавшим школьникам оказана медпомощь. Личность нарушителя установили — это 15-летний школьник.

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