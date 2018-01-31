В Краснодаре разработали эскизный проект пешеходного моста через реку Кубань

Построить мост за свои средства предлагает группа компаний AXIS.

Мостом инвестор хочет связать набережную краснодарского парка 30-летия Победы и аула Новая Адыгея в районе возводимого жилого района «Другие Берега» с выходом на ТЦ «МЕГА Адыгея», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе группы компаний.

Разработчики подготовили эскизные чертежи и документы для согласования строительства моста в администрациях Краснодара и Тахтамукайского района.

По предварительным оценкам, стоимость строительства составит 350 млн рублей. По ожиданиям инициаторов, строительство моста может быть завершено к 2020 году, если проект будет согласован. Документы на согласование в территориальные органы пока не подавались.

По информации группы компаний AXIS, подача документов должна произойти до 31 марта.

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