В Краснодаре разработали новую схему дорожного движения на улице Мира

В ночь на 6 августа изменят движение на участке от Рашпилевской до Октябрьской.

Новую схему движения реализуют для улучшения дорожно-транспортной ситуации и уменьшения числа пробок в центральной части Краснодара.

Она предусматривает на участке от Рашпилевской до Октябрьской уменьшение числа полос при движении по улице Мира в сторону Красной и организацию дополнительной полосы для движения транспорта в обратном направлении.

Работы по нанесению разметки и установки новых дорожных знаков запланированы в ночь с 5 на 6 августа, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Новую схему организации дорожного движения можно посмотреть здесь.

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