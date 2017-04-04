В Краснодаре разработали проект парка в районе «Баскет-холла»

В Краснодаре в этом году планируют заложить новый парк к 80-летию образования Кубани.

Об этом 4 апреля сообщил мэр города Евгений Первышов на брифинге.

«Возможный земельный участок нами определен, но он находится в собственности администрации края. Если эта инициатива будет поддержана, как раз осенью, в канун празднования [80-летия образования края], будет создан парк. Это «Спортивная деревня», в районе «Баскет-холла»», — рассказал глава краевой столицы.

По его словам, в ближайшее время предложение по созданию парка направят в администрацию Краснодарского края.

«Там хорошая территория, там все вписывается, и я считаю, там можно реализовать хороший проект. Тем более что в Прикубанском округе нет у нас ни одного парка, ни одной хорошей зеленой благоустроенной зоны», — добавил мэр.

Первышов также рассказал о планах организовать пешеходную зону от Рождественского парка в Юбилейном микрорайоне до парка 30-летия Победы.

«Посмотрели, как эту идею реализовали ростовчане: там заключен договор концессии на содержание территории, инвестор собственных денег там вложил порядка полумиллиарда рублей, выполнив полностью благоустройство в рамках проекта, который был утвержден», — рассказал Евгений Первышов.

По его словам, городские власти продумают возможные варианты реализации проекта. Однако сейчас ведется большое количество судебных споров с собственниками тех участков, которые расположены вдоль реки Кубань, сообщает пресс-служба администрации города.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил в каждом муниципалитете заложить парк 80-летия образования региона.

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