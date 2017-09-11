В Краснодаре разработают генеральную схему газоснабжения

Мэр Евгений Первышов заявил, что документ планируют включить в генеральный план города.

Вопрос разработки генеральной схемы газоснабжения с перспективой до 2030 года он обсудил на рабочей встрече в компании «Краснодаргоргаз».

«В скором времени нам предстоит разработка нового генерального плана города. Для того, чтобы это был жизнеспособный и выполнимый документ, необходимо актуализировать схемы всех основных коммуникаций. Этим уже занимаются крупные ресурсоснабжающие организации. Такая же актуальная генеральная схема нужна и по газоснабжению города, которая в перспективе будет включена в генеральный план», — сказал Первышов.

Генеральный директор «Краснодаргоргаз» Александр Семенко рассказал, что сейчас предприятие обслуживает 4 тыс. 828 км газораспределительных и газоснабжающих сетей. У «Краснодаргоргаз» есть около 200 тыс. абонентов, каждый год идет прирост на 2 тыс. человек.

Участники совещания обсудили подготовку к отопительному сезону. Мэр отметил, что нужно не только готовить сети и оборудование, но и навести порядок в платежной дисциплине, эффективнее вести претензионную работу с должниками за потребленный газ.

Сейчас долги потребителей «Краснодаргоргазу» за потребленное топливо составляют около 400 млн рублей, предприятие должно ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» в 1,5 раза меньше.

«Ваша юридическая служба должна вести активную претензионную работу, взыскивать долги, а затем рассчитываться с поставщиком. В этом заинтересованы все. «Газпром» увязывает с платежной дисциплиной свою работу в крае по реализации инвестиционных программ, участию в газификации населенных пунктов», — пояснил Первышов.

На заседании рассмотрели вопрос прокладки сетей коммуникаций, в том числе новых газопроводов — в центре города, на магистральных улицах и гостевых маршрутах. Семенко рассказал, что в течение пяти лет предприятие строит преимущественно подземные сети.

«Нам нужно уходить от «воздушной» прокладки сетей по всему городу. Это касается газопроводов, сетей теплоснабжения, но особенно — линий электропередачи. Сейчас «воздушка» создает только проблемы — от визуального мусора до необходимости постоянной обрезки деревьев, которая портит зеленые насаждения», — цитирует мэра пресс-служба администрации Краснодара.

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