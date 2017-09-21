В Краснодаре разработают проект благоустройства набережной Покровских озер

В администрации Центрального округа 21 сентября обсудили благоустройство парка у стадиона «Кубань».

Вице-мэр Краснодара Андрей Василенко и главный архитектор Кубани Игорь Мазурок рассказали о том, какая работа проведена по подготовке и анализу этих территорий.

«Рабочая группа провела анализ правового статуса территорий, которые входят в границы Покровских озер и парка у стадиона «Кубань». Нужно вернуть их в муниципальную собственность, оформить как рекреационные зоны. Эту работу ведут уже по нескольким перспективным территориям», — сказал Василенко.

Он отметил, что во время проверки установили принадлежность всех земельных участков, которые входят в состав будущих рекреационных зон. Уже расторгнули договоры аренды по участку площадью 746 кв. м на улице Карасунской Набережной и площадью 498 кв. м на Садовой. Еще по одной территории идет претенциозная работа в судах.

«Это дает возможность приступать к подготовке и обсуждению техзадания по разработке проектов будущего благоустройства этих зеленых зон, а также вариантов их развития», — уточнил вице-мэр.

Мазурок пояснил, что нужно получить качественный и реализуемый проект, который сделает эти территории единой благоустроенной зеленой зоной. Она должна быть связана с Вишняковским сквером. По его словам, при подготовке техзадания предстоит учесть все ограничения, которые приняты в отношении зеленой зоны рядом со стадионом «Кубань». За ней закреплен статус особо охраняемой природной территории регионального значения.

Главный архитектор добавил, что в перспективе, после того, как будут подготовлены техзадание и проекты благоустройства парка и набережной, появится возможность включить их в отбор на участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в этом году благоустроят пять зеленых зон и восемь жилых массивов.

О том, как будет проходить реконструкция Вишняковского сквера, читайте здесь.

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