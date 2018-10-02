В Краснодаре разработают проект газификации части поселка Северного

Вопрос с подведением газа к домам населенного пункта глава города Евгений Первышов обсудил с представителями жителей на приеме граждан.

«Развитие пригородных территорий — одна из наших главных задач. Принципиально важно, чтобы там появлялась необходимая инфраструктура, создавались комфортные условия для жизни. Вопрос с продолжением газификации поселка Северного также держим на контроле. В следующем году сделаем проект, затем приступим к его реализации», — сказал Евгений Первышов.

По вопросу газоснабжения к главе города обратилась жительница Светлана Седова. Она рассказала, что часть поселка Северного — около 50 домов — газифицированы, но еще примерно столько же ждут подключения.

По информации городского департамента строительства, для газификации оставшихся домов и циркуляции газа в сетях необходимо строительство второго газораспределительного пункта и разводящих сетей. Замдиректора департамента строительства Александр Мадовский добавил, что предстоит выполнить проектирование, получить положительное заключение экспертизы, после чего подавать заявку на получение финансирования в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

Евгений Первышов поставил задачу — контролировать проект на всех этапах его подготовки и реализации, по мере готовности оперативно подать пакет документов в краевое министерство для выделения средств, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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