В Краснодаре разработают проект планировки участка в 420 га в микрорайоне Гидростроителей

Решение приняли в ноябре на заседании городской комиссии по землепользованию и застройке, которое провел заместитель главы Краснодара Владислав Ставицкий.

Речь идет о так называемой «Яме» в микрорайоне Гидростроителей. Это территория общей площадью около 420 га. Она расположена в Карасунском округе и ограничена улицами Мачуги, Бородинской, Благоева, Снесарева и поймой реки Кубань.

«Это достаточно большая территория, которая поделена между несколькими собственниками. Чтобы не допустить здесь стихийной неконтролируемой застройки, а также получить комплексный проект планировки всей территории, необходимо сделать общий проект планировки на все 420 га. Это важно, чтобы обеспечить новому микрорайону устойчивое развитие. Разработкой градостроительной документации по этому участку займется муниципальный институт «Горкадастрпроект». Проекты межевания и планировки территории будут выполнены специалистами института в рамках комплексной застройки с учетом социальных объектов, многоквартирных жилых домов, транспортной инфраструктуры и зеленых зон», — сказал Владислав Ставицкий.

Как пояснили в городском департаменте архитектуры и градостроительства, проект планировки будет разрабатываться с учетом объектов образования, здравоохранения, спорта, автопарковок. Важным вопросом станет прокладка новых дорог. Не менее четверти проектируемой территории будет закреплено за зелеными зонами, что позволит создать скверы и бульвары для отдыха горожан.

Кроме того, в рамках проекта планировки этой территории будет разработан план берегоукрепления реки Кубань. Это поможет предотвратить подмывание берега и защитит жителей и прилегающие территории от затопления. Кроме того, здесь планируют возвести благоустроенную набережную.

Информационное сообщение о начале разработки документации по планировке территории опубликовано на официальном интернет-портале администрации и городской Думы Краснодара. С вопросами и предложениями по разработке планировочной документации указанной территории собственники земельных участков и их уполномоченные представители могут обратиться в до 22 декабря. Прием граждан будет проходить по адресу: улица Красная, 89, МБУ «Институт Горкадастрпроект» ежедневно с 14:00 до 17:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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