В Краснодаре разработают проект продления трамвайной ветки в районе нового стадиона

В Краснодаре прошло заседание городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

«Дорога в поселок Индустриальный остро нуждается в проведении текущего ремонта, который невозможно откладывать: нельзя пренебрегать безопасностью людей. Нужно провести все возможные работы в ближайшее время и в сжатые сроки. Сейчас речь идет лишь о ямочном и поддерживающем ремонте, но объем этих работ должен быть выполнен максимально. И нужно планировать включение этой дороги в краевую программу капитального ремонта, чтобы организовать уже капитальные работы по этой магистрали», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

На заседании комиссии обсудили вопросы организации дорожного движения в период проведения футбольных матчей на стадионе ФК «Краснодар». В день футбольных матчей для обеспечения правопорядка, регулирования потоков автотранспорта и пешеходов работают до 120 сотрудников ГИБДД и ППС, возникающие дорожные заторы регулируют временные посты полиции.

Для улучшения транспортной ситуации в районе Большой Восточно-Кругликовской разработают проект продления существующей трамвайной ветки по улице Красных Зорь от улицы имени Достоевского и далее до улицы Тихорецкой с выходом на улице имени Генерала Трошева.

Участники совещания рассмотрели вопросы обеспечения безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах на территории Краснодара и пригородных населенных пунктов, оптимизации их работы, дополнительном оснащении шлагбаумами и светофорами. В ходе заседания отмечалась необходимость увеличить число железнодорожных переездов.

Глава города выступил против закрытия действующего железнодорожного переезда «113 км» на участке Кавказская — Краснодар. Первышов отметил, что его необходимо оборудовать по всем требованиям безопасности, но сохранить.

Внимание в ходе работы комиссии было уделено изменению схемы организации дорожного движения на проблемных участках улиц. По информации Владимира Архипова, два таких проекта уже готовы. Кроме того, в этом году запланировано установить светофорный объект на углу улиц имени Гастелло и имени Ярославского в районе школы № 17.

В Краснодаре ежедневно к 19 образовательным учреждениям отправляются более 9 тыс. учащихся, для их перевозки задействовано около 140 автобусов. По информации ГИБДД, автобусы находятся в исправном техническом состоянии, проверяются дважды в год. Глава города поручил включить ремонт дорог, по которым осуществляется централизованный подвоз детей в школы, в программу текущего ремонта на 2017 год, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в день матча 1/8 финала Лиги Европы ФК «Краснодар» с испанской «Сельтой» 16 марта для перевозки футбольных болельщиков пустят десять дополнительных низкопольных автобусов.

В Краснодаре утвердили места строительства 14 платформ «наземного метро» и 12 перехватывающих парковок.

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