В Краснодаре разработают систему утилизации автопокрышек

Такое поручение дал мэр Евгений Первышов.

«Уже сейчас контейнерные площадки в городе завалены отработанными автомобильными покрышками, а в скором времени настанет сезон смены летней резины на зимнюю, и ситуация еще более усугубится. Необходимо проработать механизм решения этой проблемы, выработать систему вывоза и утилизации, алгоритм всех действий, и познакомить с ним горожан», — сказал глава города.

Мэр дал поручение директору департамента городского хозяйства и ТЭК Владиславу Белому вместе с администрациями внутригородских округов определить механизм вывоза, места складирования, а также предприятия, которые смогут заняться переработкой и утилизацией автопокрышек.

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