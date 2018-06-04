В Краснодаре разыскивают парня по подозрению в убийстве продавца в магазине

УМВД России по Краснодару объявило в розыск гражданина, возможно причастного к убийству 40-летней местной жительницы в помещении продуктового магазина на улице Генерала Трошева.

Приметы разыскиваемого: на вид 25-30 лет, рост 170-175 см, волосы темно-русые, стрижка короткая с длинной челкой. Был одет: в футболку серого цвета, темные шорты, черные кеды с белой подошвой. При себе имел серый рюкзак или серую кофту с капюшоном, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодару.

Граждан, обладающих информацией о личности и местонахождении подозреваемого, просят позвонить по телефонам: 8 (928) 295-26-04, 8 (964) 895-00-03 или 102. Анонимность гарантируется.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в магазине на улице Генерала Трошева 1 июня около 23:30 нашли тело женщины с множественными ножевыми ранениями.

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