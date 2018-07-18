В Краснодаре реконструируют пять электроподстанций

Развитие энергосистемы и сокращение числа аварийных отключений стало одной из тем на встрече с жителями Западного округа.

Ее провели глава Краснодара Евгений Первышов и председатель гордумы Вера Галушко. На встрече обсудили ремонт дорог, благоустройство территорий.

«Западный округ — в центре постоянного внимания. В настоящее время на территории округа достаточно многое делается — идет ремонт дорог, благоустройство территорий. Активно ведем важную работу по разработке предмета охраны исторического поселения Краснодара. Уверен, что вместе с вами мы продолжим развивать Западный округ, чтобы он становился удобнее и комфортнее для жизни», — сказал Евгений Первышов.

Глава администрации Западного округа Александр Кучмин озвучил наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкиваются жители. Одна из острых тем — отключения электроэнергии в жару.

Директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый рассказал, что в настоящее время проводится реконструкция на подстанциях 35 кВ «Калинино» и 110 кВ «Юго-Западная», «Тургеневская», «Лорис», «Северная». Среди этих питающих центров есть и те, которые обеспечивают электричеством центральную часть города, включая Западный округ. За счет установки трансформаторов увеличенной мощности общая суммарная мощность этих подстанций увеличится с 325 до 497 мегавольт-ампер.

Как отметил Владислав Белый, за счет ввода дополнительных мощностей существенно повысится надежность и качество электроснабжения потребителей Западного округа, сократится количество аварийных отключений.

Среди вопросов, которые обсудили на встрече, — организация освещения на «тропе здоровья», проходящей через лесопарковую зону вдоль берега Кубани в районе парка имени 30-летия Победы, восстановление поврежденного покрытия на территории автовокзала «Южный» в районе улицы Индустриальной, дороги от Харьковской к детской школе искусств.

По всем вопросам глава города дал соответствующие поручения руководителям профильных городских департаментов и управлений.

На территории округа продолжается строительство нового корпуса на 400 мест в одну смену к гимназии № 23. Работы идут по графику, завершить его планируется к концу года. Евгений Первышов отметил, что затем предстоит оборудование и сдача в эксплуатацию. Первых учеников новый блок примет 1 сентября 2019 года.

Важный вопрос для жителей Западного округа, где расположены несколько самых крупных парков Краснодара, — благоустройство зеленых зон. На встрече задали вопрос о том, когда приведут в порядок ротонду в Городском саду. Александр Кучмин рассказал, что ко Дню города ее обновят с привлечением спонсорских средств, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник