В Краснодаре реконструкция улицы Восточно-Кругликовской выполнена на 70%

Завершен демонтаж дорожного островка на пересечении улиц Черкасской и Восточно-Кругликовской. Вместо кольцевого движения здесь организуют регулируемый перекресток.

«В соответствии с утвержденным графиком, работы на коммуникациях и проезжей части идут на нескольких промежутках Восточно-Кругликовской, которая проходит реконструкцию от улицы имени 40-летия Победы до Российской, включая Яснополянскую и Уссурийскую. На пересечении с Черкасской идет устройство основания дорожной одежды после демонтажа кольца. После асфальтирования здесь установят новый светофор, нанесут разметку», — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Также в рамках реконструкции ведется расчистка участка после сноса начатого строения в районе улицы имени 40-летия Победы и Восточно-Кругликовской. За счет освобожденного участка проезжую часть расширят.

Вместе с тем, ведутся работы по устройству тротуаров и установке бордюров на этом и других отрезках Восточно-Кругликовской, формированию основания дорожной одежды в районе Домбайской, монтажу сетей уличного освещения.

Практически завершена укладка нижних слоев асфальта по Яснополянской, которая соединяется с Восточно-Кругликовской и является ее продолжением от Домбайской.

По Яснополянской – от Уссурийской до Домбайской полноценная четырехполосная дорога строится с нуля. До этого она была гравийной. Здесь также сделали ливневку, тротуары, переложили другие коммуникации, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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