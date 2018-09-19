В Краснодаре ректора института заподозрили в халатности

Уголовное дело о халатности возбудили по материалам, поступившим из управления УФСБ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в апреле 2017 года ректор Краснодарского краевого института дополнительного профессионального педагогического образования заключила государственный контракт с организацией по аренде оборудованных нежилых зданий, помещений, строений и сооружений для проведения мероприятия в Краснодаре. При этом женщина необоснованно оплатила аренду открытой парковки площадью более 6,8 тыс. кв. м по завышенной цене за счет средств краевого бюджета.

«В результате действий ректора бюджету Краснодарского края нанесен ущерб около 34,3 млн рублей. Это повлекло за собой существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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