В Краснодаре ремонт дорог выполнили на 15%

Работы в рамках федеральной программы ведутся на 32 участках дорог города.

Об этом на аппаратном совещании 3 июля сообщил директор департамента строительства Максим Карпенко. Фактически из общего объема работ уже выполнено примерно 15%.

«По поручению главы Краснодара этот вопрос — в повестке дня каждого аппаратного совещания, общественность и горожане должны знать, где и в какие сроки осуществляются работы, вместе контролировать качество дорожного ремонта», — отметил первый заместитель мэра Сергей Васин.

Планируется, что основные дорожные работы по федеральной программе будут завершены к концу октября, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Евгений Первышов 9 июня поручил наверстать отставание по капитальному ремонту проблемных дорог. В график ремонта дорог в Краснодаре включили 51 участок. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 23 марта по итогам объезда Краснодара сообщил, что на ремонт дорог в городе предусмотрена беспрецедентная сумма.

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