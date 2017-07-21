В Краснодаре ремонт на улице Коммунаров завершат 1 сентября

Мэр города Евгений Первышов напомнил подрядчикам, что они должны вывозить строительный мусор во время ремонта дорог.

Ремонтные работы ведутся на дорожном покрытии улицы Коммунаров на участке от Хакурате до Офицерской протяженностью около 2 км. На объекте ежедневно работают 25 человек, задействованы шесть единиц спецтехники. В настоящее время на участке завершили фрезерование дорожного полотна, частично закончили устройство выравнивающего слоя, ведется поднятие и усиление люков сетей инженерных коммуникаций, продолжаются работы по асфальтировке тротуаров.

Директор подрядной организации ООО НППФ «Краснодаравтодорсервис» Алексей Мудрак рассказал, что как только завершится асфальтировка тротуара, газоны будут приведены в порядок и высажена трава. Работы на объекте начались в конце июня, их завершение запланировано до 1 сентября. Сейчас работы приостановлены из-за дождя.

Вместе с ремонтом дорожного полотна будут установлены новые бордюры, отремонтировано 3,2 тыс. кв. м тротуаров, 617 м ограждения.

«От горожан поступают замечания, связанные с чистотой территорий, уборкой строительного мусора с газонов вдоль ремонтируемых участков улично-дорожной сети, в том числе Коммунаров. Задача подрядной организации — исправить все эти замечания. После завершения ремонтных работ территория должна быть приведена в порядок и благоустроена», — цитирует Евгения Первышова пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре подрядчиков обяжут переделывать дороги в случае неполадок. Мэр города Евгений Первышов 9 июня поручил наверстать отставание по капитальному ремонту проблемных дорог. В график ремонта включили 51 участок. Жители Краснодара смогут рассказать онлайн о плохом ремонте дорог.

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