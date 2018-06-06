В Краснодаре ремонт Офицерского путепровода планируют завершить к 10 августа

Новый график работ главе города Евгению Первышову представили во время рабочего объезда ремонтируемых участков дорог в ночь на 6 июня.

«Офицерский путепровод в этой части Краснодара — основной путь для въезда в центр и выезда из города. Конечно, работы необходимы, и их нужно выполнить, но при этом мы видим, насколько серьезные сложности для движения создало перекрытие двух полос по каждой из сторон. Даже ночью есть заторы. После проведенного анализа нужно буквально на каждый день распланировать задачи и контролировать их выполнение. Работать в три смены, с реальной постоянной загрузкой. Сроки сжатые, подрядчик подтверждает возможность завершить все работы на путепроводе к 10 августа. А еще раньше, к 20 июля, восстановить движение по всем полосам на выезд из города», — сказал Евгений Первышов.

Все этапы работ планируют завершить на 20 дней раньше изначально запланированного срока. Как рассказал главе Краснодара главный инженер подрядной организации ООО «СтройЮгРегион» Иван Дейнега, в течение первых дней после начала работ на путепроводе специалисты сняли слои старого асфальта, демонтировали участки покрытия, оголили несущие конструкции деформационных швов.

Работы на Офицерском путепроводе проведут в соответствии с ранее озвученными этапами. Сначала — ремонт на внутренних полосах путепровода, затем — на внешних.

Специалисты заменят деформационные швы, сделают новую гидроизоляцию, полностью обновят асфальтобетонное покрытие и основание под ним. Отремонтируют и сделают новую облицовку защитного короба теплотрассы, расположенной посередине между встречными направлениями движения. На внешней стороне путепровода заменят бордюры, пешеходные тротуары и ограждения.

Подрядчик перейдет на круглосуточный режим работы. Сейчас в ремонте Офицерского путепровода задействованы 15 специалистов и пять единиц техники. Иван Дейнега отметил, что уже с 6 июня количество рабочих увеличат.

По его словам, разница в сроках завершения работ на разных половинах путепровода связана с разной технической сложностью и объемом задач для каждой из сторон. Специалисты уже разработали технологию производства работ на этом участке.

Евгений Первышов поручил замглавы Краснодара Артему Доронину совместно с подрядчиком ежедневно контролировать ход выполнения работ.

К ремонту Офицерского путепровода подрядная организация приступила после завершения преобразования Зиповского кольца в Т-образный перекресток, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после проведения работ изменится конфигурация перекрестка — «зеленый островок» в форме круга будет уменьшен и преобразован в треугольник, второй «зеленый островок» на улице Офицерской ближе к Колхозной уберут полностью. Специалисты считают, что новая схема движения позволит полностью избавиться от пробок на этом участке.

С изменением в организации движения можно ознакомиться на схеме.

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