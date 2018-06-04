В Краснодаре ремонт улицы Тургенева завершат к 1 октября

Окончательные сроки завершения работ глава города Евгений Первышов обозначил на расширенном планерном совещании, которое провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Один из вопросов касался ремонта дорог, использования средств краевого дорожного фонда. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что руководители территорий, не освоившие денежные средства из краевого бюджета, должны быть привлечены к дисциплинарной ответственности.

В совещании в режиме видеоконференции приняли участие заместители главы региона, руководители министерств и ведомств, главы городов и районов края. Обсудили завершение работ на крупных транспортных магистралях, в частности, на улице Тургенева в Краснодаре.

Как рассказал Евгений Первышов, здесь на 80% завершена подземная часть работ — заменен ливневый коллектор, осталось выполнить уплотнение грунта, асфальтировку проезжей части, благоустройство территории.

«Объект оказался технически сложным в реализации. Если другие дороги ремонтируем зачастую с опережением графика, здесь при замене коллектора, который залегает на глубине 7 м, мы столкнулись с целым рядом непредвиденных трудностей. Коллектор оказался частично забетонирован, частично разрушен. Все эти работы заняли больше времени, чем мы рассчитывали. Также с финансовыми сложностями столкнулся подрядчик. Сейчас решения найдены, подрядчику оказана помощь — на объект уже завезены инертные материалы», — сказал Первышов.

Он добавил, что завершение всех работ по капремонту запланировано к 1 октября, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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