В Краснодаре ремонтируемый участок улицы Новороссийской готов на 94%

Сейчас рабочие асфальтируют съезды и заездные карманы.

«Общая готовность капитально ремонтируемого участка улицы Новороссийской — 94%. К укладке финишного слоя асфальта подрядчик приступил 3 апреля. Перед ним поставлена задача — форсировать работы, чтобы автомобилисты как можно быстрее смогли полноценно пользоваться этим важным участком улично-дорожной сети», — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

По улице Новороссийской сейчас укладывают последний слой асфальта со стороны улицы Северной. Здесь асфальтируют заездные карманы и прилегающие к ним участки проезжей части. К концу недели также планируется завершить работы на железнодорожном переезде в районе улицы Шевченко. Со следующей недели ремонтные бригады приступят к укладке финишного слоя асфальта по всей ширине и на всем протяжении участка.

По Новороссийской также ведутся пусконаладочные работы на установленных светофорных объектах, а также на насосной станции построенного участка ливневой канализации, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», улицу Новороссийскую в Краснодаре закончат ремонтировать 25 апреля.

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