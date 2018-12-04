В Краснодаре решили не возбуждать уголовное дело против рэпера Хаски

Об этом сообщил адвокат артиста Алексей Аванесян.

«В возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества) в отношении Кузнецова Д. Н. отказать на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствие состава», — говорится в постановлении УУП ОП (по Центральному округу) Управления МВД России по Краснодару.

Адвокат опубликовал фотографию документа в своем Instagram.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» подтвердили эту информацию.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре отменили концерт рэпера Хаски. Выступление должно было состояться 21 ноября на площадке Arena Hall. Полицейские задержали исполнителя за дебош. На входе перед клубом рэпер залез на крышу автомобиля и попытался исполнить одно из своих произведений. Фанаты перекрыли улицу. После этого к автомобилю подошли сотрудники полиции, сняли исполнителя с крыши машины и увели.

Суд арестовал рэпера Хаски на 12 суток за правонарушение по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). Позже судья определила, что рэпер не нарушал установленный порядок организации публичного мероприятия, по этой статье он оправдан. Музыкант отказался пройти медосвидетельствование. За это ему назначили трое суток ареста. Защита рэпера Хаски обжаловала его аресты.

Суд в Краснодаре 26 ноября освободил рэпера Хаски из-под ареста. По словам адвоката, суд согласился выпустить рэпера из-под ареста из-за концертного тура. Адвокат музыканта сообщил о том, что хозяйка машины получила компенсацию. Девушка попросила не возбуждать против него уголовное дело.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник