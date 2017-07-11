В Краснодаре решили не возвращать «Арбат» на улицу Чапаева

Власти города планируют создать для этого места новый проект и задействовать в нем рестораторов.

«Как вы знаете, в Краснодаре с недавних пор Комсомольскую, Пашковскую, Гоголя, Чапаева в выходные частично перекрывают и делают их пешеходными. Направлений для прогулок стало больше, пора сделать следующий шаг и создать атмосферу», — написал помощник мэра города Владимир Вербицкий на своей странице в соцсети Facebook.

Он добавил, что на днях Евгений Первышов встретился с организаторами городских мероприятий, чтобы обсудить концепцию развития улиц. В частности, предлагается разделить их по тематикам: спорт, дети, художники, стрит-арт, уличные кафе.

«Больше всего идей по Чапаева, где когда-то базировался «Арбат», тусовались художники и не только. Возвращать то старое, конечно, уже неуместно, но идеи, как закрутить здесь жизнь и не мешать жителям соседних домов, есть. Вторая встреча будет с рестораторами, которые станут якорями этого большого проекта. Как только будет единая концепция, сразу расскажу и покажу», — отметил Вербицкий.

Он также предложил горожанам вносить свои идеи и участвовать в рабочих группах.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Первышов предложил сделать центр Краснодара еще более комфортным для прогулок и освободить ряд пересекающих Красную улиц от машин. А «краснодарский Арбат» предложили вернуть на улицу Чапаева.

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