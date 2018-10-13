В Краснодаре росгвардейцы уничтожили минометный снаряд

Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили 12 октября на улице Жлобы при проведении земляных работ.

Очевидцы обратились в правоохранительные органы. На место находки прибыли сотрудники инженерно-технического отделения краснодарского ОМОН Росгвардии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по краю.

Саперы установили, что это — минометный снаряд со следами коррозии. Боеприпас перевезли в безопасное место и уничтожили накладным зарядом.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник