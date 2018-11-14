В Краснодаре Роспотребнадзор выиграл суд у службы заказа такси «Везет»

Ленинский суд запретил компании «Лидер-К», оператору сервиса «Везет», привлекать на вызовы водителей без лицензий.

Иск к ООО «Лидер-К» подало управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. При проверке соблюдения законодательства о безопасности пассажирских перевозок прокуратура установила, что агрегатор такси при распределении заявок между водителями не владеет информацией о наличии у них водительских прав, лицензии, возможности по состоянию здоровья управлять автомобилем, а также о техническом состоянии автомобиля.

«Исполняя полученный по телефону заказ на перевозку путем передачи его водителю посредством программного обеспечения, установленного на его мобильном телефоне, ООО „Лидер-К“ не гарантирует безопасность перевозки»,— говорится в решении суда.

В службы заказа такси заявили, что на решение Ленинского суда подана апелляционная жалоба, дата слушания еще не назначена. В компании считают такое решение необоснованным, поскольку «Лидер-К» не является перевозчиком, а выступает только агрегатором такси, то есть не устанавливает тарифы и не доводит информацию о соблюдении условий пассажирских перевозок до потребителей: эти сведения должны предоставлять клиентам непосредственно перевозчики, пишет «Коммерсантъ».

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