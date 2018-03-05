В Краснодаре россиянин Винник поборется за пояс WKU

Встреча состоится 13 апреля во Дворце спорта «Олимп».
Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу россиянин Данил Винник проведет бой за титул интерконтинентального чемпиона WKU против чемпиона мира и Европы по савату француза Людовика Нассибу.
Спортсмены дважды встречались по правилам французского бокса (сават) и оба раза победителем оказывался Нассибу. Реванш пройдет по правилам К-1 (кикбоксинг).
Бой Винника и Нассибу станет главным событием международного турнира PRIME Selection сезона 2018 года. В рамках турнира пройдет также Гран-при в полусреднем весе, в котором примут участие перспективные бойцы России и стран СНГ, сообщает пресс-служба Tech-KREP FC.
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту