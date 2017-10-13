В Краснодаре рождественские концерты Кубанского казачьего хора начнутся 7 января

Продажа билетов на выступления коллектива уже стартовала.

Кубанский казачий хор вместе с воспитанниками школы-интерната для одаренных детей имени Виктора Захарченко в праздничные дни представят театрализованное представление со святочными народными песнями — щедровками и колядками, духовными произведениями, обрядом вождения козы и танцевальными композициями, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» коллектива.

Для всех гостей в фойе будут работать интерактивные площадки. Зрители смогут принять участие в фотосессии и продегустировать сладости, приобрести подарки в сувенирной лавке и выиграть приз в рождественской викторине. Для детей пройдут гулянья у новогодней елки.

Рождественские концерты пройдут 7, 8 и 9 января 2018 года в 12:00, 16:00 и 19:00.

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