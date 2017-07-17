В Краснодаре с 1 августа введут сервис постоплаты парковок

Штраф за неоплату составляет 1 тыс. рублей.

Автомобилистам с 1 августа будет доступна возможность постоплаты на открытых парковках до конца суток.

Услугу смогут получить авторизированные пользователи сайта parkingkrd.ru и мобильного приложения «Городские парковки». Для этого необходимо войти в личный кабинет, в предложенном списке или на карте выбрать парковку, где стояла машина, в окне информации о парковке выбрать пункт «Постоплата», указать госномер автомобиля, время начала и завершения парковочной сессии. Постоплату без штрафных санкций можно совершить только до конца суток.

На парковках со шлагбаумом оплата останется по факту.

Замдиректора департамента транспорта и организации дорожного движения Владимир Архипов рассказал, что с начала лета были выполнены работы по расширению и благоустройству парковок. В частности, устроено 11 дополнительных парковочных мест около клинического онкологического диспансера № 1 на Бургасской. У перинатального центра на Красных Партизан построили тротуарные дорожки. На территории разворотного кольца у Привокзальной площади заменили пластиковые ограждения на металлические. В городе продолжается установка информационных знаков, разъясняющих доступные способы оплаты, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Стоимость 1 часа стоянки на платной муниципальной парковке составляет 30 рублей, тарификация ведется паркоматами каждые 15 минут и поминутно для пользователей мобильного приложения.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 2014 года по май этого года в Краснодаре было создано 195 платных парковок вместимостью 6 тыс. 519 машиномест. В этом году планируется их обустройство еще на 17 участках.

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