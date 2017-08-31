В Краснодаре с 14-го этажа упала 36-летняя женщина

Инцидент произошел около 14:00 в одной из многоэтажек на улице Филатова.

На место происшествия выехала бригада медиков. При осмотре на теле обнаружили признаки, характерные при падении с высоты. По версии следствия, 36-летняя погибшая снимала в этом доме квартиру на 14-м этаже.

«По данному факту проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» следователь СО по Прикубанскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Александр Косминов.

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