В Краснодаре с 16-го этажа упал преподаватель летного училища

Это произошло 14 октября на улице Покрышкина.

«Сообщение о том, что погиб мужчина, упав с 16-го этажа, поступило правоохранителям около 8:50», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» замруководителя СО по Прикубанскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Аркадий Аветов.

У погибшего нашли военный билет, в котором было указано, что он является преподавателем летного училища.

По предварительной версии, мужчина пытался перелезть на свой балкон с общего, потому что забыл ключи от квартиры.

По факту проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося.

Вернуться на ленту

Источник