В Краснодаре с 20 апреля билет в трамваях, троллейбусах и автобусах подорожал до 26 рублей

Краснодарцам с 20 апреля нужно запастись дополнительной мелочью. Цены на проезд в трамваях, троллейбусах и муниципальных автобусах поднялись на три рубля.

Теперь билет в одну сторону стоит 26 рублей. Новая цена позволит КТТУ работать рентабельно.

«Обусловлено это следующими факторами: повышение цен на энергоносители, на дизельное топливо, на ГСМ и запасные части. Повышение в среднем за год составило 10%. Данный тариф позволит предприятию работать без каких-либо кризисных ситуаций», — пояснил директор краснодарского трамвайно-троллейбусного управления Александр Грачев.

Сэкономить на проезде в городском транспорте получится, если пользоваться транспортной картой. Поездка по ней обойдется в 24 рубля. По карте школьника и студента стоимость остается прежней — 12 рублей. Беспокоиться не стоит ветеранам и пенсионерам — все существующие льготы сохранены. Что касается безлимитных электронных проездных, с сегодняшняго дня они не действительны. Их отменили из-за низкого спроса.

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