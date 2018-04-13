В Краснодаре с 21 апреля закроют троллейбусный маршрут № 11

Анализ его работы показал, что он мало востребован и дублируется другими маршрутами общественного транспорта.

«По троллейбусному маршруту № 11 курсирует минимальное количество единиц подвижного состава — пять троллейбусов по будням и три — в выходные и праздничные дни. При этом пассажиропоток — крайне низкий», — отметил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Он добавил, что по расчетам КТТУ, альтернативные автобусные маршруты, в том числе те, на которых работают автобусы большой вместимости, смогут обеспечить потребности населения в перевозках по данному направлению.

Исследование пассажиропотока показало, что фактическое наполнение троллейбусов маршрута № 11 в часы максимальных пиковых нагрузок не превышает 15% от номинальной вместимости, а в межпиковое время в салоне троллейбуса могут находиться до пяти человек.

При этом эксплуатация троллейбусов по маршруту № 11 приводит к дополнительным издержкам КТТУ. Убытки предприятия по данному маршруту составляют более 1 млн рублей в месяц.

Владимир Архипов отметил, что на всем пути следования троллейбуса № 11 перевозка пассажиров осуществляется альтернативными автобусными маршрутами. Поэтому ухудшения транспортного обслуживания жителей не будет.

Так, прямое транспортное сообщение от остановки «ТЦ «Восточно-Кругликово» до остановки «ЦКР» осуществляют автобусные маршруты № 46 и № 45.

Также от остановки «ТЦ «Восточно-Кругликово» до остановки «Улица Филатова» проходят пути следования шести автобусов — № 47, 48, 51, 58, 78 и 101А, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за два года в столице Кубани прекратили действовать 15 автобусных маршрутов-дублеров. Оптимизацию маршрутов общественного транспорта продолжат. По словам вице-мэра Артема Доронина, главная задача оптимизации маршрутной сети городского общественного транспорта — устранить дублирование и нарастить частоту движения транспорта по тем маршрутам, которые продолжают работать и по которым курсируют транспортные средства большой вместимости.

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