В Краснодаре с 9 октября улицу Тургенева закроют от Северной до Бабушкина

На качество асфальта жалуются автомобилисты. Проезжей части необходима реконструкция.

Движение на участке будет полностью остановлено. С 9 октября проехать нельзя будет от Северной до Бабушкина. Через месяц закроют перекресток Северной и Тургенева. Еще спустя 30 дней проехать не получится от Бабушкина до Гагарина. Ремонт запланирован и на пересечении Тургенева с Калинина. Полностью перекрывать этот участок не намерены. Завершить все работы планируют к весне 2018 года.

«Львиная доля работ — это перекладка инженерных коммуникаций и строительство двух канализационных коллекторов. На этот период нами в первую очередь проработана возможность объезда общественного транспорта. На участке — шесть автобусных и три троллейбусных маршрута. Троллейбусы пойдут в объезд через кинотеатр «Аврора», автобусы — по Воровского и Котовского», — рассказал заместитель директора департамента транспорта и организации дорожного движения Краснодара Владимир Архипов.

Для автомобилистов разработали схемы объезда. С 9 октября введут одностороннее движение по улице Воровского на участке от Гагарина до Головатого. На выезд из центра города в обратном направлении будет одностороннее движение по Котовского — от Северной до Гагарина. Пока будет закрыт перекресток Северной и Тургенева, для автомобилистов организуют объезд по Головатого от Воровского до Братьев Игнатовых, по улице Котовского от Северной до Калинина, по Карла Маркса между Калинина и Северной, по Братьев Игнатовых от Головатого до Северной.

Ремонт улицы Тургенева — лишь малая часть масштабной реконструкции. До конца года в Краснодаре обновят больше 70 км дорожной сети. Правительство России дополнительно выделило на восстановление и строительство дорожных сооружений в Краснодарском крае 100 млн рублей.

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