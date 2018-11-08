В Краснодаре с балкона многоэтажки неизвестные выбросили около десяти кошек

Инцидент произошел утром 8 ноября на улице Ставропольской, 183.

О произошедшем сообщили очевидцы в социальных сетях. Они опубликовали фотографии и видеозаписи с места происшествия. На кадрах видно, что около подъезда сидят как минимум пять-шесть животных. Некоторые из них в крови.

«Были слышны крики людей и животных. Выбежав на улицу увидела, как коты летят с балкона. Отправила видео и фото в приют, оттуда приехали волонтеры. Пару котов не забрали, ссылаясь на то, что у них нет ушибов. Коты все ухоженные, но не приученные к улице», — сообщили очевидцы.

«Сообщение о том, что из дома выбрасывают животных, поступило в полицию в 11:40. На место прибыл участковый уполномоченный. Он опросил очевидцев. Выяснилось, что всего, по предварительным данным, выбросили около 10-15 котов с четвертого этажа. Выяснилось, что на четвертом этаже в этом подъезда находятся пять квартир, все они принадлежат одному владельцу, вход в межквартирное пространство был закрыт. На стук в дверь и звонки в домофон никто не открыл. Уже установлена личность владельца жилья. Сейчас выясняется, кто именно находился в квартире и выбрасывал животных», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По его словам, на место приехали зоозащитники. Они осмотрели животных. Тех, которые пострадали, забрали для оказания помощи. К вечеру от зоозащитников поступят документы о том, в каком состоянии животные.

«Если в ходе проверки подтвердится факт умышленного причинения вреда здоровью животных, будет решатся вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленнику может грозить до пяти лет лишения свободы», — отметил Артем Коноваленко.

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Публикация от ЧП Краснодар™ (@chp_krd) 8 Ноя 2018 в 3:05 PST

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