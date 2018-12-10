В Краснодаре с балкона многоэтажки выпала женщина

Это произошло 9 декабря около 14:00 на улице Циолковского.

Днем жители 16-этажки увидели на асфальте возле подъезда тело женщины. Они вызвали скорую помощь и полицию. По приезду медики констатировали смерть, тело погибшей осмотрели, на нем выявили признаки падения с высоты.

«По версии следствия, женщина выпала с внешнего балкона в подъезде. Ее возраст на вид установить сложно, при этом у погибшей при себе не было документов. Для установления личности провели дактилоскопию, назначили судебно-медицинскую и генетическую экспертизы. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» следователь СО по Прикубанскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Георгий Симонов.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник